Calciomercato Milan – Distanza con il Barcellona per Todibo: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Zlatan Ibrahimovic nella mente dei dirigenti rossoneri. Con Léo Duarte fermo ai box per mesi, e con Stefano Pioli che ancora non sa quando potrà contare sul pieno apporto di Mattia Caldara, per il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola il club di Via Aldo Rossi, a breve, stringerà anche per l’acquisizione di un difensore centrale in vista della sessione invernale di calciomercato.

Il prescelto della dirigenza del Milan è Jean-Clair Todibo, classe 1999, francese di talento e prospettiva che, al Barcellona, sotto la guida di Ernesto Valverde, fatica a trovare spazio in campo. Da un mese circa Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono in trattativa con il club catalano per l’ex Tolosa ma, al momento, mancano ancora l’accordo sulla valutazione del calciatore transalpino e, parzialmente, sulla formula dell’eventuale trasferimento.

Il Barça, per cedere Todibo, vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro con diritto di riacquisto del suo cartellino; il Milan è d’accordo sul prelevare il ragazzo definitivamente (o in prestito con obbligo, con il Barcellona che non si opporrebbe) ma vuole spendere al massimo 15 milioni di euro, non concedendo alla società iberica diritti di una futura ‘recompra‘. Da ‘Casa Milan‘, infatti, manifesterebbero perplessità nel lasciare, di fatto, il controllo di Todibo al Barcellona.

Ora, però, è fondamentale che Todibo dica sì al trasferimento in rossonero, visto che anche il Bayer Leverkusen lo sta corteggiando caldamente … Nel frattempo, sembra sfumare, in via definitiva, una pista per rinforzare il centrocampo rossonero: continua a leggere >>>

