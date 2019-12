Calciomercato Milan – Matic, i rossoneri ci provano: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan sarebbe molto interessato a Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United. Il serbo ha 31 anni, e dunque darebbe qualità e esperienza a una squadra che ha bisogno di calciatori di questo tipo: Matic è comunque in scadenza di contratto a giugno, e dunque l’esborso economico sarebbe minimo.

Matic sarebbe favorevole a lasciare il Manchester United, considerando che prima dell’infortunio (è appena rientrato), ha giocato solo tre partite, di cui due da titolare. Attenzione, però, perchè sul serbo c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone, che è probabilmente il maggiore ostacolo per Maldini e Boban. In passato anche l’Inter ci ha provato, ma il club nerazzurro ora sembra più orientato su Arturo Vidal del Barcellona.

Insomma, il Milan si muove sul mercato, non pensando solo all’attacco e a Zlatan Ibrahimovic. In difesa arriverà un difensore centrale (favorito Todibo), mentre a centrocampo, appunto, si potrebbe valutare l’acquisto di un regista per consentire di spostare Bennacer nel ruolo di mezzala. Vedremo cosa succederà, ma i rossoneri vogliono tornare a pensare in grande, con dei giocatori che hanno una dimensione più consona al vecchio Milan: i desideri sono reali, ma chissà se diventeranno realtà. Intanto ecco le ultime novità su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

