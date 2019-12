Calciomercato Milan – Ibrahimovic, appuntamento decisivo dopo Natale

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese attualmente libero sul mercato che è corteggiato dal Milan in vista della sessione invernale.

Ibrahimovic ha ricevuto, da tempo, una proposta del club rossonero per tornare a giocare a ‘San Siro‘ e rinverdire i fasti del biennio 2010-2012: lui, però, non ha ancora dato una risposta. Questa attesa, per la ‘rosea’, non è stata interpretata come un segnale molto positivo. In realtà, Ibrahimovic, professionista rispettoso, se avesse deciso di declinare l’offerta lo avrebbe già fatto sapere a Zvonimir Boban e Paolo Maldini, consentendo loro di dedicarsi ad altri obiettivi di mercato.

Il fuoriclasse scandinavo, semplicemente, deve dare ancora una risposta ufficiale al Milan perché prima vuole essere fermamente convinto di poter aiutare la squadra. Riserve, queste, che appartengono ai pensieri più profondi di Ibrahimovic, ma che il club di Via Aldo Rossi ritiene superabili. La sensazione dei dirigenti rossoneri è che l’attaccante sia combattuto tra il concludere ora la carriera oppure proseguirla nel Milan. Gli stessi dirigenti, però, credono poco all’ipotesi di un suo ritiro.

Ibrahimovic, poi, non è tipo da ‘ultimatum’. Ecco perché, ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘, l’attesa si prolungherà senza che venga delineata una data di scadenza. Certamente non si andrà molto oltre: sembra che il desiderio di Ibrahimovic sia quello di passare il Natale in famiglia, pronto poi a rimettersi in gioco. Il Milan, dal canto suo, non teme neanche la concorrenza: sfumato il Bologna, affievolitasi l’idea Napoli, scartato dallo stesso calciatore l’Everton di Carlo Ancelotti, che lo aveva già allenato nel PSG, perché Ibrahimovic non ha intenzione di tornare a giocare in Premier League.

Tra Atalanta-Milan di domenica e Milan-Sampdoria del prossimo 6 gennaio, ripresa delle ostilità in campionato, passeranno due settimane: tempo sufficiente per lavorare a Milanello, eventualmente, alla condizione fisica di Ibrahimovic, sempre qualora, nel frattempo, l’attaccante abbia deciso cosa fare del suo domani. Intanto, il Diavolo, a gennaio, pensa sempre a come rinforzare la difesa. Boban e Maldini stringono per un giovane top player: per i dettagli, continua a leggere >>>

