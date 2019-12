Calciomercato Milan – Ibrahimovic, vacanze di Natale con la famiglia

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha sottolineato come la risposta di Zlatan Ibrahimovic al Milan tardi ad arrivare e che, pertanto, più passano i giorni, più le speranze di rivedere l’attaccante svedese, classe 1981, giocare a ‘San Siro‘ si affievoliscono.

Questo anche perché, oltre a non aver ancora risposto all’offerta di contratto avanzatagli dal Milan un mese e mezzo fa, Ibrahimovic, per il ‘CorSera‘, non intenderebbe derogare dal passare le vacanze di Natale con la propria famiglia. Con le tempistiche, che, inevitabilmente, si dilaterebbero troppo per un Milan bisognoso di rinforzi in attacco.

Ecco perché, alla fine Zvonimir Boban e Paolo Maldini potrebbero andare sul mercato per reperire un nuovo centravanti, magari molto più giovane: per i dettagli, continua a leggere >>>

