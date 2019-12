Calciomercato Milan – Ibrahimovic tra dubbi e tentazione rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento alla situazione di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese che, non più tardi di un mese fa, era corteggiato da tanti club, in Italia ed in Europa.

Adesso, però, quella lista di corteggiatori si è via via assottigliata, intanto che Ibrahimovic ha preso tempo, valutato i segnali del proprio corpo, riflettuto sul proprio futuro professionale: è stato accostato, oltre che al Bologna, anche al Monza dei sognatori Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani nonché all’Everton, che sarà allenato da Carlo Ancelotti.

Ibrahimovic, però, non ha alcuna intenzione di tornare a cimentarsi con i ritmi della Premier League nella fase finale della sua carriera. Due, pertanto, sono le opzioni che restano sul tavolo di Ibrahimovic: una è il Milan, spazientito, secondo il ‘CorSera‘, da una risposta che ancora non arriva dopo avergli prospettato contratto e progetto calcistico un mese e mezzo fa.

Con il passare dei giorni, si affievoliscono le speranze di rivedere Ibrahimovic a ‘San Siro‘, tanto più che l’attaccante non intenderebbe derogare dal passare le vacanze di Natale con la propria famiglia. Chi sente con regolarità l’attaccante svedese racconta di umori ondivaghi di Ibrahimovic, un giorno convinto di poter ancora stupire nel campionato italiano, con la maglia rossonera, quello dopo, invece, avvilito dagli acciacchi.

Ibrahimovic sembra attraversare, incredibilmente, un momento di debolezza, coltivando i timori di non poter essere più all’altezza delle aspettative e, infatti, l’altra ipotesi sul piatto, infatti, resta proprio il ritiro, a 38 anni, al termine di una carriera da vincente. Zvonimir Boban e Paolo Maldini lo hanno a più riprese rassicurato spiegandogli che da lui, più che un miracolo tecnico, si aspettano un supporto morale e di leadership.

Certo, ha concluso il quotidiano generalista, resta sempre sul piatto la questione contrattuale, relativa a durata dell’accordo (il Milan offre 6 mesi, lui ne vorrebbe 18) e soldi (10 milioni d’ingaggio la richiesta dello svedese), ma, il vero problema, per Ibrahimovic, ora è capire se vuole continuare ad essere Re in campo oppure iniziare a vivere di ricordi. Motivo per cui il Diavolo si è fiondato su un’alternativa, molto più giovane: per i dettagli, continua a leggere >>>

