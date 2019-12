Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Ancelotti lo vuole all’Everton

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, c’è Carlo Ancelotti come nuovo ostacolo del Milan per arrivare a Zlatan Ibrahimovic. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico avrebbe chiesto espressamente l’ingaggio del campione svedese, che, come tutti sanno, ancora deve decidere il suo futuro: la sensazione, però che l’ipotesi non stuzzichi particolarmente il centravanti, anche se proprio Ancelotti potrebbe essere la carta giusta per sbloccare l’operazione. Intanto il Milan sta pensando a un centravanti che sta disputando una stagione strepitosa, continua a leggere >>>

