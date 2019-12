Calciomercato Milan – Ibrahimovic non vuole tornare in Premier League

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento alla situazione di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese che, non più tardi di un mese fa, era corteggiato da tanti club, in Italia ed in Europa.

Piano piano quella lista di spasimanti si è accorciata. Resiste, però, l’interesse dell’Everton, compagine della Premier League che, presto, sarà allenata da Carlo Ancelotti, tecnico italiano che ha già diretto Ibrahimovic ai tempi della comune militanza nel PSG.

Ibrahimovic, però, secondo il ‘CorSera‘, non ha alcuna intenzione di tornare a cimentarsi con i ritmi della Premier League, dove ha già giocato con la maglia del Manchester United, nella fase finale della sua carriera. Intanto, Arsene Wenger, ex manager dell’Arsenal, ha detto la sua sull’approdo di Ancelotti all’Everton: continua a leggere >>>

