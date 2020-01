Ibrahimovic, i tifosi cantano a Milanello: “Portaci in Europa”

ULTIME MILAN – Folla all’aeroporto di Milano Linate. Folla alla clinica La Madonnina. Folla a Casa Milan. Folla a Milanello. È tornato Zlatan Ibrahimovic e si vede. Lo svedese nel corso della giornata ha svolto tutti i riti iniziali, firmato il nuovo contratto che lo legherà al Milan fino a fine giugno, con opzione di rinnovo automatico al raggiungimento delle presenze. Dopodichè si è recato a Milanello per iniziare subito ad allenarsi, da solo. La squadra si era infatti allenata in precedenza, ma Ibra ha voluto comunque iniziare subito forte, conoscendo Stefano Pioli e lo staff. Domani mattina, invece, incontrerà i nuovi compagni. I tanti tifosi fuori da Milanello hanno cantato: “Portaci in Europa”. Per i dettagli sul contratto… Continua a leggere >>>

