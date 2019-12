Pedullà: “Ibrahimovic, rinnovo automatico col 50% delle presenze”

CALCIOMERCATO MILAN – È finalmente arrivata l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic sarà un nuovo giocatore del Milan… Di nuovo! Lo svedese è tornato in rossonero dopo sette anni e mezzo dall’esperienza biennale 2010-2012 firmando un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Il punto su questo l’ha fatto Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, scrivendo che Ibra guadagnerà 3.5 milioni netti fino a giugno, con bonus di 500.000 euro in caso di qualificazione europea, per un totale eventuale quindi di 4 milioni. Il rinnovo automatico, invece, è legato al raggiungimento del 50% delle presenze. In caso positivo, il contratto si rinnoverà automaticamente a 6 milioni all’anno più bonus fino a possibili 10 totali.

