Milan sui social – Ibrahimovic, la prima foto di nuovo in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – L’attesa è finita. È ufficialmente iniziata l’era di Zlatan Ibrahimovic al Milan. La seconda era di Ibra al Milan. Lo svedese è atterrato questa mattina a Linate e poi ha svolto tutte le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per sei mesi, con la possibilità di rinnovare automaticamente in caso raggiunga almeno il 50% delle presenze. Dopo la firma, anche le foto di rito. La prima di nuovo in rossonero, mentre tiene la sua maglia numero 21, la ha poi pubblicata su Instagram direttamente il Milan. Strano effetto rivederlo rossonero. In attesa di rivederlo in campo, Ibra è andato in palestra, ad allenarsi da solo a Milanello. Mentalità.

