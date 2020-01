Ibrahimovic: “Il Milan è casa mia. Farò saltare ancora San Siro”

CALCIOMERCATO MILAN –Zlatan Ibrahimovic, al suo arrivo all’aeroporto di Linate, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV, canale ufficiale del club rossonero.

“Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima”. Segui con noi live la giornata dello svedese, continua a leggere >>>

