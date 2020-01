Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Maldini non è presente a Linate

CALCIOMERCATO MILAN – Pochissimi minuti e Zlatan Ibrahimovic inizierà ufficialmente la sua seconda avventura al Milan, con Zvonimir Boban pronto ad accoglierlo all’aeroporto di Linate.

Come viene riportato da Sky Sport, non ci sarà Paolo Maldini, a differenza di quanto detto dai media nelle ore precedenti: il direttore dell’area tecnica è infatti in questo momento a Casa Milan, visto che nella giornata di oggi è iniziato ufficialmente il mercato di gennaio. Intanto è stato designato l’arbitro di Milan-Sampdoria, continua a leggere >>>

