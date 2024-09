Il giorno è arrivato: a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il sindaco Giuseppe Sala incontra i vertici di Milan e Inter per il futuro dello stadio San Siro. Il confronto dovrebbe iniziare tra pochi minuti. Coinvolgerà i tecnici di WeBuild, società di costruzioni che a giugno ha consegnato lo studio di fattibilità sulla ristrutturazione del Meazza. Per i rossoneri dovrebbe essere assente il presidente Scaroni (secondo quanto ci risulta a riposo dopo un piccolo intervento), ci sarà l’ad Furlani. Per l’Inter l’ad corporate Antonello e rappresentanti di Oaktree. Per il Diavolo resta in piedi l’idea di procedere con un nuovo impianto di proprietà a San Donato. L’area è in attesa della messa in sicurezza dei terreni che il club ha acquistato nei mesi scorsi. Oggi potrebbe essere un passaggio importante per il futuro della nuova casa rossonera, ma non è detto che sia decisiva. Vedremo poi le novità.