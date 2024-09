Stadio, Milan e Inter avanti insieme? Il punto — L'investimento, insomma, non sarebbe giustificato. Si parla di una spesa di 700 milioni di euro soltanto per i lavori, alla quale bisognerebbe sommare l'acquisto dell'impianto sportivo e delle aree circostanti. Scartata, quindi, l'ipotesi di un completo restyling di San Siro, rimarrebbe sul tavolo l'opzione di una ristrutturazione moderata.

Utile per 'rinfrescare' un po' lo stadio in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 e per gli Europei del 2032. Anche se l'attuale contratto di concessione tra il Comune di Milano ed i club scadrà nel 2030. Intanto, dunque, Milan e Inter valutano altre opzioni. Il club rossonero, ad esempio, sembra intenzionato a proseguire nel progetto di realizzazione di un nuovo stadio a San Donato Milanese.

La novità, secondo il quotidiano generalista, è che il Milan avrebbe chiesto all'Inter di unirsi al progetto, considerando i vantaggi economici di condividere lo stesso stadio. Ma, a quanto sembra, al club nerazzurro l'area San Francesco a San Donato non appare idonea per la costruzione di un nuovo stadio. Quindi, cosa potrebbero tirare fuori le due società meneghine? Potrebbero tornare persino al passato.

Tre i punti fermi in questa vicenda — Ovvero, all'idea di realizzare un nuovo stadio condiviso al fianco del 'Meazza', in zona San Siro. Per 'Repubblica', il progetto non sarebbe mai stato del tutto abbandonato. Tanto che, ad agosto, Milan e Inter avrebbero inviato una lettera al Comune di Milano esprimendo interesse all'acquisto di San Siro e delle aree circostanti per sviluppare un nuovo impianto. Quale differenza ci sarebbe rispetto al passato?

Semplice: Milan e Inter potrebbero diventare proprietari dello stadio subito, o, in alternativa, ottenere un diritto di superficie a lungo termine. Restano tre punti fermi nella vicenda stadio per Milan e Inter, secondo 'Repubblica': i club hanno scartato l'idea di costruire stadi separati, sono realmente interessati a diventare proprietari del 'Meazza', e devono ancora affrontare il problema del vincolo sul secondo anello dello stadio, una questione complicata da risolvere.