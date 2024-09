Soprattutto ora che il Diavolo è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un ottimo pre-campionato. Prima della sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali , Cardinale - a sorpresa - si era presentato anche allo stadio 'Olimpico', a Roma , per Lazio-Milan . E prima del match aveva fatto pervenire, a giocatori e tecnico, un messaggio di incoraggiamento mediante l'amministratore delegato Giorgio Furlani .

In questi giorni, ha commentato la 'rosea', Cardinale è a Londra per affari e nelle prossime ore arriverà a Milano . Da capire se, dopo Milan-Venezia , assisterà anche a Milan-Liverpool , debutto dei rossoneri nella nuova edizione della Champions League . Non sorprenderebbe vederlo di nuovo lì, in tribuna, accanto alla dirigenza al gran completo. Di certo si terrà informato dell'esito dell'incontro di domani con il Sindaco di Milano sul tema nuovo stadio o eventuale restyling di San Siro.

Per Milan-Venezia, San Siro sarà quasi esaurito, almeno nei settori riservati ai sostenitori del Milan. Il club di Via Aldo Rossi ha venduto oltre 40mila abbonamenti e, pertanto, Cardinale si godrà sicuramente lo spettacolo sugli spalti. Sperando, poi, che arrivi quello in campo. Un successo contro i lagunari di Eusebio Di Francesco può rappresentare un ottimo viatico per Liverpool in Champions e derby contro l'Inter in campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Moncada, un colpo con l’aiuto di un vecchio amico del Milan >>>