CALCIOMERCATO MILAN

Durante la sessione estiva di calciomercato, ormai conclusa, il Milan ha investito oltre 70 milioni di euro per avviare un nuovo progetto, con Zlatan Ibrahimovic come principale promotore. Paulo Fonseca, successore di Stefano Pioli, ha accolto il gigante Strahinja Pavlović, autore di un gol contro la Lazio, il nuovo terzino Emerson Royal, Youssouf Fofana a centrocampo, e Alvaro Morata e Tammy Abraham per rinforzare l'attacco. Tuttavia, nonostante questi innesti, le prime tre giornate di campionato non hanno mostrato segnali positivi. Di conseguenza, la società rimane vigile sul mercato, in vista anche della prossima sessione invernale.