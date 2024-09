Milan, Zambrotta: “Ibrahimovic voleva migliorare tutti. Pato, che rimpianto”

"Barone sta ancora aspettando quella palla. Per Pippo è stato un aiuto averlo affianco, ma Pippo non vedeva l'ora di segnare in un Mondiale. Ci si scherza su".

L'arrivo al Milan

"Dopo due anni a Barcellona volevo tornare in Italia per motivi personali. La priorità era una grande squadra come il Milan, dove avevo compagni di Nazionale come Pirlo e Gattuso, che hanno insistito. In quegli anni il Milan se la giocava con la Juventus (primi anni duemila). Erano quelle le due squadre che in Italia facevano la differenza. Il Milan ha una storia di un grande presidente, di una grande famiglia e di grandi vittorie. Era vicino a Como (casa sua). Tornare a grandi livelli".