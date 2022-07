Raduno Milan LIVE: tutte le dichiarazioni dei protagonisti | News

Un tifoso del Milan si è presentato al RADUno, 'omaggiando' il portiere rumeno dell'Inter, Ionut Radu, per la papera di Bologna, che ha contribuito a far volare i rossoneri in vetta alla classifica nella parte finale dell'ultima stagione. Un po' di sano sfottò!

Oggi, lunedì 4 luglio, giornata importante per il Milan di Stefano Pioli, vincitore del 19° Scudetto. Al centro sportivo di Milanello, infatti, è previsto il raduno dei rossoneri per iniziare la stagione 2022-2023. Seguite con noi, dunque, LIVE, la prima giornata della nuova annata di Davide Calabria e compagni. Primo allenamento stagionale previsto per le ore 11:15; conferenza stampa di mister Pioli, invece, per le ore 15:00. Restate con noi per non perdervi niente, è tutto in diretta! Milan, le news più importanti di domenica 3 luglio 2022 >>>