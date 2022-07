Raduno Milan: pieno di tifosi, ma per ora soltanto mezza squadra

Il Milan si raduna oggi a Milanello per il primo allenamento della stagione 2022-2023. Pochi volti nuovi, Nazionali tutti via. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del raduno del Milan, in programma nella mattinata di oggi, lunedì 4 luglio. Presenti due volti nuovi, Tommaso Pobega e Yacine Adli, rientrati rispettivamente dai prestiti a Torino e Bordeaux, mentre Divock Origi, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Liverpool, si unirà al gruppo nella giornata di domani.

Mancheranno al raduno del Milan, per la prima volta dopo tanti anni, Alessio Romagnoli (era in rossonero dal 2015) e Franck Kessié (dal 2017), che si sono svincolati: il primo sta per accasarsi alla Lazio, il secondo sarà presentato mercoledì dal Barcellona. Mancheranno tanti Nazionali, che si uniranno al gruppo da metà luglio.

Raduno Milan: tanti assenti, pochi volti nuovi

Presenti, però, vari elementi della prima squadra che, a fine maggio, ha vinto il 19° Scudetto della storia rossonera. Da Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante fino a Brahim Díaz, Olivier Giroud ed Ante Rebić, passando per Simon Kjær, Matteo Gabbia, Tiémoué Bakayoko e Samu Castillejo.

Ci sarà anche qualche esubero, come Alessandro Plizzari, Mattia Caldara e Léo Duarte, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Primo allenamento della stagione alle ore 11:15. Successivamente, alle ore 15:00, mister Stefano Pioli terrà la prima conferenza stampa dell'annata rossonera.

Parlerà, probabilmente, di tattica, di e di quello che di aspetta dalla sua squadra in questo 2022-2023, dove il Diavolo vorrà difendere lo Scudetto e fare bella figura in Champions League. Da metà luglio in avanti, con qualche acquisto in più che arriverà, si capirà che tipo di Milan affronterà l'annata. Raduno Milan: il LIVE della prima giornata della stagione 2022-2023 >>>