Raduno Milan, il motivo dell’assenza odierna di Giroud | PM News

Un po' a sorpresa Olivier Giroud non si è presentato al raduno odierno del Milan. Ecco perché l'attaccante francese non è arrivato a Milanello

Un po' a sorpresa Olivier Giroud non si è presentato al raduno odierno del Milan (LEGGI QUI L'ELENCO DEI CONVOCATI). Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'attaccante francese, classe 1986, ha usufruito di un giorno in più di permesso per motivi personali (anniversario di matrimonio). Si unirà, dunque, domani alla squadra insieme a Divock Origi. Raduno Milan: il LIVE della prima giornata della stagione 2022-2023 >>>