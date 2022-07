Raduno Milan, Pioli: “Ci serve qualità, punto su Bennacer” | LIVE NEWS

Quanto si sente lontane dalle top Champions e su Dybala e De Ketelaere: "Per quanto riguarda la Champions credo che lo scorso anno ci ha insegnato tanto. Non ci è mancato tanto per essere competitivi, non per vincere perché è impensabile visto quanto possono spendere le grandi, ma per giocarsela e superare vari turni. Vogliamo giocarcela. Aspettiamo i sorteggi del 25 agosto per trovare poi stimoli e far bene anche in Europa sicuramente. Pensare di vincere è prematuro. Parliamo di due giocatori diversi con Dybala e De Ketelaere, ma so che i dirigenti sono capaci".