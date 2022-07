Milan, Pioli: “Pobega è forte e dà fisicità, Adli ragazzo interessante”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Tommaso Pobega e Yacine Adli in occasione del primo giorno di raduno

Prime impressioni positive per Pioli, che elogia la fisicità dell'ex Torino e ritiene il francese una ragazzo interessante e tutto da scoprire. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.