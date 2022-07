Pioli: “Dobbiamo continuare a stupirci per poter stupire gli altri”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel giorno del raduno del Milan a Milanello. Queste le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel giorno del raduno del Milan a Milanello. Queste le sue dichiarazioni.

Su come ha trascorso i mesi post-Scudetto: "E' stata un'estate bellissima. Mi sono goduto famiglia, amici e tutti i tifosi del Milan. Ora riparte un'altra stagione con grande entusiasmo e tanta voglia di fare bene".

Sull'apporto dei tifosi nella vittoria del titolo: "Credo che il bello di quello che abbiamo fatto è il coinvolgimento dei nostri tifosi, che hanno partecipato alla passata stagione con entusiasmo e passione. E' stato bello, ma dovrà essere bello anche quello che cominciamo a fare da oggi".

Sulle sensazioni che ha per questa stagione: "Aspettiamo. Non siamo ancora al completo. Succederà solamente tra una decina di giorni. L'importante era tornare qui, ricominciare a lavorare. Solo così si può ricreare quella sintonia, quella piccola magia che ci ha permesso di fare bene l'anno scorso. Per le sensazioni, aspettiamo il rientro di tutti. Ma ci sentiamo, siamo tutti molto motivati".

Su come ha sentito i calciatori durante le vacanze: "Adesso è anche più facile rimanere in contatto. Siamo rimasti molto vicini, abbiamo continuato a festeggiare da lontano e iniziato a preparare questa stagione. Sappiamo quanto abbiamo dovuto lavorare, credere nelle nostre qualità. Quanto io ho creduto nei giocatori. Sarà un bellissimo lavoro per cercare di provare di nuovo queste bellissime emozioni".

Sull'annata 2022-2023: "Credo che chiaramente sarà una stagione particolare. Dal 13 agosto al 13 novembre sarà un campionato a sé, ma molto importante per tutta la stagione. In 21 partite, 15 di campionato e 6 di Champions League, le squadre si giocheranno qualcosa di importante. La preparazione dovrà essere di alto livello"

Sugli obiettivi del suo Milan: "Ad ottobre saranno tre anni che lavoreremo insieme. Ci conosciamo bene, sappiamo quello che vogliamo fare. Dobbiamo continuare a stupirci per continuare a stupire gli altri. Non ripartiamo con 86 punti, ma con i punti dei nostri avversari. L'obiettivo sarà giocare il calcio che sappiamo giocare. Chi arriverà saprà adattarsi, anche in tempi brevi. Abbiamo un'identità ben precisa". Raduno Milan: il LIVE della prima giornata della stagione 2022-2023 >>>