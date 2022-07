Raduno Milan, oggi il via alla stagione 2022-2023: presente Adli

Oggi a Milanello, con il raduno agli ordini di Stefano Pioli, il Milan inizia ufficialmente la sua stagione 2022-2023. Con un francese in più

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla del raduno del Milan, in programma oggi, lunedì 4 luglio, a Milanello. L'appuntamento promette di essere il più caldo degli ultimi anni, indipendentemente dal termometro. La squadra, infatti, Campione d'Italia in carica, è amatissima. Paolo Maldini e Frederic Massara sono rimasti, la simbiosi tra giocatori e tifosi è unica.

La 'rosea' prevede come possano esserci addirittura 4-5mila presenze al raduno del Milan, così come si verificò nell'estate 2008, quella dell'arrivo di Ronaldinho in rossonero. Mister Stefano Pioli ha convocato la squadra per le ore 10:00 di questa mattina, ma già più di qualcuno è a Milanello da ieri sera, come per esempio Ante Rebić o lo stesso tecnico milanista.

Raduno Milan, il programma della giornata

La squadra andrà in campo per il primo allenamento stagionale alle ore 11:15, con il nuovo kit da allenamento sponsorizzato da Konami. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, la prima conferenza stampa della stagione 2022-2023 del Milan. Ma chi sarà presente, dei giocatori, a questo importante appuntamento?

Si rivedrà Simon Kjær, che ha saltato sei mesi dell'ultima stagione. Si scoprirà, finalmente, Yacine Adli, rientrato in rossonero dal prestito al Bordeaux ed atteso ai suoi primi passi con il Diavolo. Con lui, anche Tommaso Pobega, reduce da un'ottima stagione in prestito al Torino e rientrato alla base.

Ci sarà Olivier Giroud, l'uomo della doppietta-Scudetto, ma non Divock Origi, che si unirà al gruppo domani. Più avanti, dal 14 luglio in poi, arriveranno i Nazionali che hanno giocato la Nations League e le gare internazionali fino alla metà del mese di giugno: da regolamento, hanno ottenuto un mese di vacanza.

Ci saranno, però, anche i cosiddetti esuberi: da Mattia Caldara a Samu Castillejo, passando per Léo Duarte. Pioli farà allenare, dunque, i suoi ragazzi al mattino; a raccolta tutti insieme per il pranzo e poi via, in libertà. Chi vorrà, potrà tornare a casa a cenare con la propria famiglia per poi ripresentarsi all'allenamento del giorno dopo, martedì 5 luglio, sempre al mattino.

La settimana del Milan procederà così, secondo 'La Gazzetta dello Sport': allenamento singolo a fino a giovedì, doppio il venerdì e domenica libera. All'inizio i rossoneri si alleneranno insieme: quindi, lavori a gruppi, per reparti. Il ritmo salirà nei giorni, fino alle prime amichevoli. Raduno Milan: il LIVE della prima giornata della stagione 2022-2023 >>>