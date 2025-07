Colasanto: “Pioli al Milan ha portato doti umane e gestionali spettacolari”

Finora, l'ex River Plate ha vissuto due stagioni piene di alti e bassi in maglia viola. Ecco le sue parole: "La sua parabola in Italia è stata molto strana: forse non si è ambientato, forse ha subito la pressione tattica che c’è nel calcio italiano o forse ha avuto allenatori che non lo hanno saputo inquadrare. Lui avrebbe avuto bisogno di maggior continuità per dare il massimo. Lui in Argentina era un giocatore indiscutibile".

Pioli potrebbe avere un ruolo decisivo per il futuro di Beltran: "Io fossi la Fiorentina non lo perderei. Pioli al Milan ha portato doti umane e gestionali spettacolari e credo che potrebbe essere l’uomo giusto per far capire a Beltran di essere un elemento importante per questa squadra. Direi che non dovrebbe andare in prestito: almeno fino a gennaio dovrebbe a mio avviso restare. Se anche dopo i primi mesi non dovesse andare, allora è giusto mandarlo a giocare".