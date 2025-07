Theo risponde a Leao commuovendo i tifosi: “Farò sempre il tifo per te, THEAO!”

Non si è fatta attendere la risposta di Theo Hernandez al toccante messaggio che il suo grande amico e compagno di squadra, Rafael Leao , gli aveva dedicato lunedì scorso sui social. Con il suo trasferimento all' Al-Hilal di mister Simone Inzaghi ormai imminente, il terzino francese ha voluto ringraziare e salutare il portoghese, in un addio che si preannuncia carico di emozioni:

"Mon frere, non mi dimenticherò mai di quello che abbiamo vissuto insieme e di quello che abbiamo fatto insieme per questa maglia. Ti voglio tanto bene fratello mio... In bocca al lupo per tutto! Farò sempre il tifo per te, THEAO"