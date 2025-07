Infortunio Musiala, ag. Donnarumma: “Era scosso, non l’ha fatto apposta”

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’agente di Gianluigi Donnarumma , Vincenzo Raiola, che ha difeso il portiere della Nazionale italiana e del PSG dopo il duro scontro con il centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala , avvenuto durante i quarti di finale del Mondiale per Club, e che lo ha visto protagonista con un’uscita giudicata da alcuni "pericolosa" e "volontaria". Risultato: un serio infortunio per Musiala, che lo costringerà a stare fuori 5-6 mesi.

Ecco le parole dell'agente, Vincenzo Raiola sull'accaduto: “È bastata una frazione di secondo per trasformare un intervento in un fallo da rigore. Gigio è arrivato prima sul pallone, poi non ha potuto evitare il contatto. È ingiusto pensare che volesse fare del male a Musiala, al quale auguriamo una pronta guarigione".