Secondo Daniele Longo, Milan e Galatasaray hanno trovato l'accordo per l'interruzione anticipata del prestito di Alvaro Morata

Un'altra tessera nel complesso mosaico del calciomercato europeo sta per incastrarsi, con il Milan e il Galatasaray che hanno raggiunto un'intesa cruciale. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo , i due club hanno trovato l'accordo per l' interruzione anticipata del prestito di Alvaro Morata al club turco.

La notizia assume un peso ancora maggiore se letta in chiave futura. La fine dell'esperienza turca dell'attaccante spagnolo è infatti strettamente legata a un'altra operazione di mercato di primissimo piano: manca solamente il via libera del Napoli per la cessione di Victor Osimhen.