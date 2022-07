Raduno Milan, Maldini: “Vogliamo vincere la seconda stella” | PM News

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai tifosi milanisti presenti a Milanello per il raduno del Milan. Le dichiarazioni

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai tifosi milanisti presenti a Milanello per il raduno del Milan. Le sue dichiarazioni: "Grazie a tutti del vostro supporto. Noi cercheremo di continuare la strada che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e cercheremo di rendere orgogliosi il club e i tifosi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, ma l'abbiamo già messa da parte. Siamo già tutti concentrati sugli obiettivi della nuova stagione, cioè cercare di vincere la seconda stella ed essere competitivi. Possiamo promettere che ci saremo come spirito e come valori, speriamo di farvi divertire anche quest'anno". Raduno Milan: il LIVE della prima giornata della stagione 2022-2023 >>>