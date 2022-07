Massara: “Ripristinata la normalità di un Milan competitivo. Ma ora …”

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' nel giorno del raduno del Milan a Milanello

Daniele Triolo

Su cosa ha provato al termine di Lazio-Milan 1-2 della passata stagione: "Tutti un po' provati dall'emozione di una partita molto bella. Tutti consapevoli che quella gara poteva rappresentare una chiave nella rincorsa allo Scudetto. L'abbiamo capito tutti, giocatori per primi. Bravi per la cavalcata per il successo dell'anno scorso".

Sugli obiettivi del Milan per il 2022-2023: "Si lavora per generare emozioni per la gente. Questa è la nostra finalità, dobbiamo continuare a farlo. Passione intorno alla squadra straripante, che ha trascinato la squadra in questi ultimi due anni e mezzo. Ora resettiamo tutto. Mettiamo nel cassetto i bei ricordi e ricominciamo. Sarà una stagione dura, vogliamo competere al meglio anche in Champions League".

Su dove può arrivare il Diavolo in quest'annata: "Questo percorso può continuare perché i calciatori di questa squadra abbiano tanti margini. Ripristinata la normalità di un Milan competitivo. La storia ci impone di pensare in maniera ambiziosa in tutte le gare ed in tutte le competizioni che andremo ad affrontare. Da subito. C'è voglia di fare bene dal primo minuto".

Su cosa si aspetta da questa stagione: "Dobbiamo porci l'obiettivo di migliorare tutti i giorni. Affrontare ogni partita con la consapevolezza che se vogliamo migliorare non possiamo sbagliare niente. Ci aspettano tutti adesso. Dovremo essere pronti ad affrontare le difficoltà. Sapendo che ci sarà da faticare per poter gioire". Raduno Milan: il LIVE della prima giornata della stagione 2022-2023 >>>