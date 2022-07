Gazidis: “Dobbiamo ricominciare con ambizione e voglia di migliorare”

Sul primo giorno di lavoro dei rossoneri : "Sempre una grande emozione essere qui con i nostri tifosi. Vorrei dire grazie a loro perché sono stati sempre qui con noi, durante l'ultima stagione speciale. Ed anche in questa stagione. Dobbiamo ricominciare ancora con ambizione, con voglia di migliorare. Dopo un successo come l'ultimo questa è la sfida. Ma siamo pronti".

Sulla nuova maglia da gioco e sul nuovo kit da allenamento: "Oggi per la prima volta abbiamo la maglia di PUMA con lo Scudetto, ma abbiamo anche una nuova partnership con Konami. Questo è molto importante per il club e per il suo sviluppo futuro. Tifosi, sponsor, tutti insieme abbiamo fatto il successo della scorsa stagione".