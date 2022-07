Milan, Pioli: “Origi? Dobbiamo avere 22 titolari. Mi aspetto tanto”

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato del nuovo arrivo Divock Origi e del modo in cui gestire le gerarchie che sì ci saranno, ma verranno valutate partita dopo partita. La cosa importante è avere 22 giocatori titolari . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"L'aspetto più importante sono le gerarchie: ci saranno, ma saranno partita per partita. È sempre stato il mio modo di allenare e la nostra forza. Non ho una squadra titolare in testa. Dobbiamo avere 22 titolari. Abbiamo troppe partite per pensare che Theo Hernandez, che è un fenomeno fisico possa giocarle tutte. Non è importante pensare quale sia la gerarchia, ma avere due giocatori forti e con caratteristiche diverse, che è la cosa più importante che c'è. In un calcio così tattico e bloccato è importante. Origi ha esperienza e mi aspetto tanto".