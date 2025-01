Milan, Kyle Walker è il nuovo difensore rossonero. L'inglese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Un colpo importante per il Diavolo che trova un terzino molto esperto che con i Citizens ha vinto tutto in Inghilterra e in Europa. Un cambio di rotto rispetto ai piani della dirigenza, visto che Walker è un giocatore ultratrentenne con il quale i rossoneri difficilmente potranno fare una plusvalenza in futuro. Un colpo che serve per dare esperienza e una sferzata al ruolo. Emerson Royal, che starà out tra i due e i tre mesi per la grave lesione muscolare al polpaccio, è un terzino molto diverso. Il brasiliano, in questa prima parte di stagione rossonera, ha sofferto tantissimo in velocità e spesso le azioni pericolose sono nate dalla sua fascia. Walker, invece, è un giocatore che ha costruito una carriera sulla sua innata velocità. Come cambia la difesa del Milan? Ecco cosa dicono i numeri.