Milan, Walker: il parallelo con Giroud e il numero di maglia. Le curiosità

( fonte: acmilan.com ) - Ecco il primo ingranaggio della "riparazione". Il mercato d i gennaio rossonero si apre alla grande con l'innesto di Kyle Walker . Nato a Sheffield, 34enne (1990), 183cm per 83 kg, ruolo terzino destro . Un giocatore vincente, di livello mondiale, esperienza e carattere al servizio della squadra di Conceição. La scelta di puntare sull'inglese è importante, precisa: rafforzare la linea arretrata, mettere benzina in fascia, aumentare lo spessore nello spogliatoio per un gruppo che vuole essere protagonista a livello nazionale e internazionale. Brilla per essere velocissimo, a spingere in possesso palla e a rincorrere in non possesso. Le straordinarie doti fisiche e atletiche gli permettono di dominare in corsia, avendo nel proprio bagaglio anche tecnica e attenzione elevate. Ha poco da imparare, ha molto da insegnare: leader, ex capitano del Manchester City e vice dell'Inghilterra.

Walker comincia la carriera nello Sheffield United. Il primo vero step è il Tottenham, nel quale esordisce in Premier League nel 2010. In quell'estate passa al Queens Park Rangers e poi all'Aston Villa. Nel 2011 torna in pianta stabile al Tottenham, diventa un elemento fondamentale: 229 le presenze complessive fino al 2017 con gli Spurs, rendimento costante ogni stagione per un totale di 4 gol e 18 assist. È il momento del Manchester City. Un investimento considerevole alla corte di Pep Guardiola. L'arrivo di Kyle coincide con la gigantesca riscossa dei Blues di Manchester, capaci di spadroneggiare in lungo e in largo in Inghilterra e in Europa. Il bilancio di successi è clamoroso: 6 Premier League, 4 Coppe di Lega, 2 Community Shield, 2 Coppa d'Inghilterra, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 FIFA Club World Cup in 319 apparizioni, sei gol e 23 assist. Capitolo Nazionale: dall'U19 all'U21 alla selezione maggiore dal 2011, partecipando a Mondiali ed Europei da protagonista.