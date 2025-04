Keane boccia Zirkzee: “Non è abbastanza bravo per il Manchester United”

Intervistato a Sky Sport DE, Roy Keane, ex giocatore del Manchester United, ha criticato così Joshua Zirkzee, attaccante dei Red Devils ed ex obiettivo di mercato del Milan: "So che lo United ha battuto Leicester e Real Sociedad, ma se guardi le ultime partite pensi: non è abbastanza, non è abbastanza buono ciò che vediamo. I due attaccanti che hanno nel club non sono abbastanza bravi per il Manchester Utd, ma ci sono altri giocatori in squadra. Ci sono giocatori di fascia, difensori che possono segnare gol, ci sono calci piazzati".