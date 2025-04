Milan, la panchina è un rebus: chi accetterebbe un progetto senza Champions?

Eppure, i dubbi ci sono e persistono. La paura più grande è quella che il Milan vada su un profilo diverso, magari giovane o con poca esperienza. Roberto De Zerbi scalda per il suo passato in rossonero e per la sua bella idea di gioco, ma non entusiasma per i titoli vinti in carriera e per un curriculum che vede solo squadre certamente, e con tutto il rispetto, non paragonabili al Milan. Sul mercato c'è ancora Massimiliano Allegri, svincolato dopo l'ultima avventura alla Juventus. Un suo ritorno assicurerebbe un certo tipo di piazzamento, ma bisognerebbe capire se riuscirebbe a coesistere con l'idea del famoso "gruppo di lavoro". Insomma, non solo il direttore sportivo, anche la panchina rischia di diventare un rebus importante.