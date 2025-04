Milan, alla fine ha fallito anche Conceicao: colpa dei giocatori o del tecnico?

Gli errori individuali

In campo, ovviamente, ci vanno i giocatori e la mano dell'allenatore, una volta iniziata la gara, non può allungarsi fino a evitare un certo tipo di errore. Prendiamo in esempio una delle tante imprecisioni viste in queste ultime gare. Nella sfida tra Napoli e Milan, infatti, Pavlovic commette due errori grossolani: prima sbaglia, assieme a Theo Hernandez, sull'inserimento di Politano in occasione del primo gol e poi avanza a "marcare" Gabbia, dunque un proprio compagno di squadra, alla seconda rete degli azzurri, lasciando Lukaku liberissimo in area di rigore e mantenuto in gioco dalla posizione arretrata di Walker.