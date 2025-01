Milan , Chukwueze e Okafor potrebbero essere ceduti in questa sessione invernale. Secondo molti rumors, entrambi piacerebbero a Sartori e al Bologna , tanto che i rossoneri li potrebbero cedere in prestito con diritto di riscatto al club emiliano. Secondo l'esperto Gianluca Di Marzio , i due esterni potrebbero essere le pedine per Orsolini , che piacerebbe tanto al Milan, pronto a investire venti milioni cash più i due giocatori. Insomma, cifre importanti. Sia Chukwueze che Okafor non sono riusciti, nelle loro stagioni in rossonero, a diventare titolari di questo Milan. Un po' per le loro prestazioni non al massimo, un po' per i titolari di questo Milan. Pulisic da una parte e Leao dall'altra sono due giocatori difficilmente spostabili, visto che sono due perni offensivi determinanti per il Diavolo. Sarebbe giusto cederli entrambi in questo calciomercato? Ecco cosa dicono i numeri offensivi.

Andiamo a vedere le loro prestazioni grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Partiamo con un dato molto significativo. I due hanno giocato più o meno le stesse partite con il Milan (52 per Noah 55 per Samu), ma pochissime dal primo minuto. Per lo svizzero solo 12 per il nigeriano 26. Altro dato importante sono i minuti medi giocati a partita, anche qui cifre basse. Okafor si ferma a 31, mentre Chukwueze a 44. Gol e assist sono simili: 12 totali per lo svizzero, 10 per per Samu. Praticamente un tiro a partita di media per entrambi. I tocchi in area sono pochi: quasi due di media per Okafor, 3 per Chukwueze. Più o meo il 50% di dribbling riusciti per entrambi. Insomma i numeri parlano chiaro: sia Chukwueze che Okafor non sono fondamentali per questo Milan. Ovviamente bisognerà vedere quali saranno le opportunità sul calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, Santiago Gimenez quello che manca? Parlano i numeri. E con Morata...>>>