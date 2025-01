Calciomercato Milan – Assalto ad Orsolini: nuova offerta per l’attaccante del Bologna

Il Milan non intende fermarsi con l’arrivo di Kyle Walker e continua a rafforzare la propria rosa per la squadra di Conceiçao. Dopo l’ingaggio del terzino inglese, i rossoneri sono alla ricerca di altri rinforzi, soprattutto in attacco e sulle fasce.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha messo nel mirino un profilo per rinforzare il reparto offensivo: Riccardo Orsolini.