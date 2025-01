Milan, Walker è ufficiale! Il primo colpo di gennaio: comunicato e dettagli

Calciomercato Milan, Kyle Walker è il nuovo terzino dei rossoneri! Il difensore inglese arriva ufficialmente dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto. E' il primo colpo del mercato invernale del Diavolo, in attesa di altri arrivi in attacco e a centrocampo. I rossoneri, infatti, non dovrebbero chiudere il calciomercato con il colpo Walker. Ecco il comunicato ufficiale del Milan con i dettagli dell'operazione.