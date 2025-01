Milan, oggi è il giorno di Walker: ecco quando potrà debuttare in rossonero

Milan, ecco Walker: ieri visite e firma, oggi l'annuncio — Quindi, poco dopo, Walker è ripartito - in direzione clinica 'La Madonnina' - per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Terminato l'iter dei test medici, il giocatore si è presentato a 'Casa Milan' per firmare il contratto con la sua nuova società, per le foto, i video e le interviste di rito.

L'ufficialità, ha ricordato la 'rosea', arriverà oggi, dopo che Walker avrà ottenuto l'idoneità sportiva presso il centro 'Ambrosiano' di Milano. Per la giornata odierna è previsto anche il suo primo blitz nel centro sportivo dei rossoneri, a Milanello: ieri sera, invece, era a cena con il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Walker, che ha scelto la maglia numero 32 (indossata, in rossonero, anche da un altro inglese che in carriera ha vinto tutto, ovvero David Bechkham), percepirà 2,5 milioni di euro fino al prossimo 30 giugno. Se, poi, il Milan eserciterà il diritto di riscatto, per lui scatterà un contratto biennale, con scadenza 30 giugno 2027, da 4,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio.

Niente Milan-Parma per lui. Debutto rinviato al derby! — Quando potrà debuttare in rossonero? Quasi impossibile che Walker porti a termine l'iter burocratico per domenica, per Milan-Parma di campionato, visto che in ballo c'è anche l'ottenimento del permesso di soggiorno. Anche perché il giocatore dovrà fare ritorno in Inghilterra per completare la documentazione.

E allora, dal momento che potrà essere inserito in lista Champions soltanto una volta conclusa la Fase Campionato, il suo debutto sarà in grande stile: il derby del 2 febbraio contro l'Inter in Serie A.