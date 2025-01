Manca, ormai, poco più di una settimana alla conclusione della sessione invernale di calciomercato e il Milan , che doveva esserne protagonista, finora non ha fatto praticamente nulla. I rossoneri sono vicini ad annunciare il loro primo colpo, in giornata: Kyle Walker .

L'inglese arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Manchester City e sostituirà Emerson Royal. Non per via di una cessione del brasiliano, che era a un passo dal Galatasaray, bensì per il grave infortunio rimediato dall'ex Tottenham in Champions League contro il Girona. E poi, che altro farà il Diavolo nei giorni che restano? PROSSIMA SCHEDA