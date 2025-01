Infortunio pesante per Emerson Royal nel corso di Milan-Girona di Champions League: ecco i tempi di recupero e la prima diagnosi

Emerson Royal , terzino rossonero, è stato vittima di un pesante infortunio nel corso di Milan - Girona , match della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 . Il brasiliano, infatti, dopo appena poche decine di secondi, si è accasciato a terra non riuscendo più a proseguire. Sembrava un guaio muscolare ed effettivamente subito vi abbiamo riportato di un problema al polpaccio nella serata di ieri.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', Emerson Royal dovrebbe rimanere fermo per due mesi circa. A questo punto sembra anche molto difficile una sua partenza a gennaio. Il ragazzo, per altro, aveva aperto ad un possibile trasferimento in Turchia al Galatasaray.