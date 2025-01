Nella giornata di mercoledì 22 gennaio, nei primissimi minuti di Milan-Girona, Emerson Royalè rimasto vittima di un infortunio, che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il terzino destro brasiliano, infatti, senza nemmeno essere stato toccato da un avversario, si è poi accasciato a terra e non è più stato in grado di recuperare. Obbligato, quindi, il primo cambio di Sérgio Conceicao dopo pochissimi scampoli, con l'ingresso in campo di Davide Calabria. Un guaio fisico che tra le altre cose potrebbe anche complicare la sua cessione.