Milan, come sta Emerson Royal? Ecco le ultime sul suo infortunio | PM News

Il Milan rimane in ansia per le condizioni di Emerson Royal. Il terzino rossonero è uscito dal campo per un problema fisico

Le ultime sul suo infortunio

Il terzino brasiliano ha infatti sofferto di un problema fisico ed è stato costretto ad uscire dopo soli 3 minuti dall'inizio del match contro il Girona. Secondo quanto ci risulta, per Emerson Royal si tratta di un problema al polpaccio. Il giocatore brasiliano verrà valutato nella giornata di domani e scopriremo maggiori informazioni sull'entità del suo infortunio. Il Milan spera che non sia nulla di grave sia per quanto riguarda i prossimi impegni dei rossoneri, contro Parma e Dinamo Zagabria, e sia per un'eventuale sua cessione sul fronte del calciomercato.