Milan, Capello: “Walker? In Serie A può fare la differenza per due-tre anni”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del probabile arrivo di Kyle Walker in rossonero (ma non solo) a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo Redattore 20 gennaio 2025 (modifica il 20 gennaio 2025 | 12:21)

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus in Serie A, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del percorso in Champions League di rossoneri e bianconeri, ma non soltanto. Breve accenno anche alle operazioni portate avanti dai due club in questo calciomercato invernale. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Capello, attualmente opinionista per 'Sky Sport'.