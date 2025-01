Calciomercato Milan, c’è una duplice strategia per il nuovo attaccante

Calciomercato Milan - Arriverà João Félix o si punterà su Giménez? — Per la 'rosea', però, attenzione anche alle vicende di casa Manchester United. Qualora, infatti, i 'Red Devils' regalassero un nuovo attaccante al manager lusitano Rúben Amorim, uno tra Joshua Zirkzee e Rasmus Højlund potrebbe andare via e, in tal caso, il Milan potrebbe farsi trovare pronto. Da non scartare neanche l'opzione Ferrán Torres, spagnolo del Barcellona.

Il 'Piano B', invece, sarebbe quello di utilizzare i soldi di una cessione per acquistare, subito, il cartellino di un attaccante. Il management del Milan, a tal proposito, stima molto Santiago Giménez, classe 2001, messicano di origine argentina e con passaporto italiano, di proprietà del Feyenoord, che sogna un'avventura in Serie A con la maglia rossonera. Il club di Rotterdam, però, è un osso duro con cui trattare.

Jorge Mendes è al lavoro sul 'Piano A', ovvero quello sul suo assistito João Félix, ormai da qualche giorno. Il Chelsea vorrebbe darlo in prestito secco o, al massimo, con un diritto di riscatto molto alto: in fin dei conti, l'estate scorsa lo ha pagato 52 milioni di euro all'Atlético Madrid e sul fantasista di scuola Benfica conta molto. Sulle alternative Zirkzee, Højlund e Torres, come detto, bisognerà capire cosa accadrà, eventualmente, negli ultimi giorni del calciomercato invernale.

Nel caso in cui parta Pavlović, un attaccante a titolo definitivo — Il 'Piano B', ovvero quello sull'eventuale arrivo di Giménez, è legato alla cessione di un giocatore. Fosse andato Fikayo Tomori alla Juventus sarebbero arrivati 30 milioni di euro nelle casse rossonere: un importo che sarebbe stato dirottato sulla punta. Quest'opzione, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, tornerà d’attualità non tanto se ci sarà un ripensamento dell’inglese ma se ci sarà la cessione di un altro rossonero.

In particolare, occhio alla posizione di Strahinja Pavlović, che piace molto ai turchi del Fenerbahçe e che nel Milan non gioca più da dicembre. In caso di proposta superiore ai 20 milioni di euro, anche da parte di una società di Premier League o Bundesliga, i rossoneri potrebbero sacrificare il serbo e andare sull'attaccante a titolo definitivo.