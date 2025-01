Calciomercato Milan, frenata della Juventus per Tomori: le ultime news

Di conseguenza, anche l'interesse della 'Vecchia Signora' nei confronti dell'ex Chelsea è scemato. Pure in considerazione del fatto che la prova offerta da Tomori all'Allianz Stadium nell'ultimo Juventus-Milan 2-0 in campionato è stata tutt'altro che da ricordare.

L'inglese non vuole lasciare il Milan con cui ha un legame

A spingere, poi, la Juve a mollare definitivamente la presa sul giocatore - ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale - è stata una chiacchierata tra lo stesso Tomori e Thiago Motta, allenatore della Juventus, fatta per sondare le intenzioni del calciatore. Il quale ha ribadito il suo legame con il Milan e la volontà di restare in rossonero, cosa che aveva già fatto con la sua dirigenza, e la Juventus ha scelto di non insistere.