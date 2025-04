Bologna, Ferguson e Skorupski a rischio per il Milan? Le parole di Italiano

Intervenuto in conferenza stampa, dopo la sfida con il Napoli, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha fatto il punto sulle condizioni di Ferguson e Skorupski, entrambi colpiti da un problema muscolare: "Ferguson nel pre partita ha sentito un fastidio al quadricipite e non ce la siamo sentita di rischiarlo. Aebischer è stato chiamato in causa poco prima dell'inizio della partita e ha fatto una grande prestazione, è stato uno dei migliori. Skorupski credo si sia fatto male sulla situazione del gol subito. Mi auguro non sia niente di grave. Per il resto stiamo bene, abbiamo la forza per correre 90 e più minuti e dobbiamo giocarcela fino alla fine. L'atteggiamento della squadra è bellissimo".