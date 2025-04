Serafini: “Conceicao non ha cambiato il Milan. Girone di ritorno disastroso”

Intervenuto a Sportitalia, Luca Serafini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "Agli estremismi non sono abituato, mi piace analizzare le cose con serenità. Certamente Conceicao non ha cambiato di una virgola il Milan, questo è acclarato. Anzi, non ha risolto i problemi dei gol, della fase difensiva, continua a insistere con questi Musah e Joao Felix non si capisce bene perché. Il girone di ritorno del Milan è un disastro e mi pare che ci sia stata più rabbia che decisione. Dicevano che era il Conte portoghese ma probabilmente è il Conte portoghese solo in Portogallo, con i suoi club, con il suo pubblico, con la sua patria ha un certo tipo di atteggiamento: qui mi sembra una battaglia quotidiana, i giocatori, le panchine, la scena con Calabria".

Infine, il giornalista ha concluso: "Probabilmente ha trovato una situazione peggiore rispetto a quella che pensava ma se tu pensi che un anno fa Pioli aveva gli stessi punti che oggi ha l'Inter, la madre di tutti gli errori è stata quella: quando tu mandi via un allenatore che in cinque anni è arrivato due volte secondo, ha vinto il campionato, è arrivato in semifinale di Champions, ti ha rimesso in Champions tutti gli anni con stabilità dopo sette stagioni, e punti su Lopetegui e poi lo scarti perché non piace alla folla e prendi Fonseca, la squadra - che già era molle prima - si sgonfia come una gomma non avendo molta personalità".